Nuova settimana: nuovi appuntamenti in calendario

UDINE - Ecco con quali eventi comincia la nuova settimana. Ne abbiamo selezionati alcuni per voi.

‘La bastarda di Istanbul’

È in arrivo al Teatro Pasolini di Cervignano, unica data in Regione, lo spettacolo di Angelo Savelli, ‘La bastarda di Istanbul’. Il nuovo appuntamento della Stagione di prosa curata dal CSS Teatro stabile di innovazione del Fvg, è in programma lunedì 13 marzo alle 21. Informazioni e prevendite: Cervignano Teatro Pasolini, piazza Indipendenza 34, martedì, mercoledì, venerdì ore 16 – 18 / giovedì e sabato ore 10 – 12 . Ufficio abbonamenti: tel. 0431 370273, biglietteria@teatropasolini.it / info@teatropasolini.it www.teatropasolini.it.

Pi Greco Day

Lunedì 13 marzo scatterà la grande gara a squadre di matematica per la scuola primaria, (coppa Ecolier Kangourou) alla Scuola Manzoni di piazza Garibaldi, dalle 9.30 alle 12, in collaborazione con Mathesis Udine e Kangourou Italia. Alle 17 in sala Ajace si parlerà di donne matematiche con «Abbiamo i numeri per contare! Ritratti di donne nella storia della matematica» a cura di Rossana Vermiglio, professore ordinario di Analisi Numerica all'Università degli Studi di Udine, con letture di Luisa Vermiglio, in collaborazione con Mathesis Udine.

#HomelessZero

Lunedì 13 marzo, alle 20.30, il Visionario, in collaborazione con Caritas diocesana di Udine e Opera Betania, proporrà - in prima visione e a ingresso gratuito - ‘Gli invisibili’, film interpretato da Richard Gere, che racconta l’odissea di un homeless a New York. Al film seguirà un dibattito alla presenza di operatori e volontari locali impegnati nel sostegno di chi vive in strada. L’evento fa parte di #HomelessZero, campagna di sensibilizzazione per richiamare l'attenzione (e l'azione) di istituzioni, società civile e opinione pubblica rispetto all'estrema povertà in cui vivono oggi in Italia oltre 50 mila persone (Istat-fio.PSD 2014). Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Sounds Good

Torna al Visionario in versione originale, all’interno del ciclo Sounds Good, Split di M. Night Shyamalan, magistrale combinazione tra Hitchcock e thriller psicologico con uno straordinario James McAvoy. Il film sarà in programma lunedì 13 marzo alle 19.40, in inglese con sottotitoli in italiano. Come sempre disponibile presso la cassa del Visionario la scheda per la comprensione del testo a cura di Wall Street English. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.