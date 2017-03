Pattuglia dell'Italpol presa di mira in Tangenziale

UDINE – Sembrava un vero e proprio tentativo di speronamento quello andato in scena alle 5 del mattino di domenica sulla Tangenziale, in direzione sud. Un’auto dell’Italpol è stata affiancata da un’altra vettura con targa straniera che, stando al racconto dell’agente a bordo, avrebbe cercato di mandarla fuori strada.

In realtà, come si è appurato più tardi con l’intervento dei carabinieri, i 4 romeni a bordo dell’auto ‘sotto accusa’ hanno assicurato di non aver tentato alcuna manovra ‘aggressiva’, giustificandosi con un restringimento di carreggiata per spiegare l’avvicinamento alla pattuglia dell’Italpol.

Eppure il racconto della guardia dell’Italpol, l’Audi grigia avrebbe tentato di mandarlo fuori strada, a tal punto da spingerlo a fermarsi e a chiamare subito i carabinieri. Sono stati proprio questi ultimi a raggiungere l’Audi e a chiedere spiegazioni ai quattro occupanti. Il caso si è chiuso senza provvedimenti.