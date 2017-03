Alle Piscine di Feletto l’appuntamento è con AcquaFitness Day!

TAVAGNACCO – Sarà una domenica da non perdere per gli amanti del fitness, ma anche per chi è alla ricerca di un’attività sportiva da cominciare ora che la bella stagione è alle porte e che la ‘temibile’ prova costume è sempre più vicina.

‘AcquaFitness Day’

Domenica 19 marzo le Piscine di Feletto (via Bolzano, Tavagnacco) hanno in programma ‘AcquaFitness Day’, un appuntamento completamente gratuito che consente a chi ancora non conosce le attività della struttura di provarle prima di iscriversi. Tutte le lezioni prova saranno a ingresso gratuito e avranno una durata di 30 minuti ciascuna. Per chi, dopo aver fatta la prova sceglierà di iscriversi, ci sarà una sorpresa.

I corsi

Ecco quali gli eventi a calendario. Si comincerà alle 9.30 con AcquaDolce e AcquaAntalgica, più tardi, alle 10.10, sarà la volta di AcquaGym e AcquaBike. Alle 10.50 invece sarà possibile provare AcquaJump e AcquaWalking. AcquaGag e AcquaBike sono in programma per le 11.30, a seguire, alle 12.10, AcquaCircuitTraining.

Le lezioni, come detto, sono gratuite, ma è necessario prenotarsi allo 0432.643012. Maggiori informazioni su www.piscinedifeletto.it