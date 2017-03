Ritorna "Mattoncini in città", l'esposizione di opere e diorami realizzati con i Lego

UDINE - 'Mattoncini in città' è il nome dato alla kermesse giunta alla seconda edizione, che porterà nel capoluogo friulano oltre 40 espositori provenienti da tutto il nord Italia. Si tratta di appassionati e fans Lego® aderenti all’associazione ItLug (Italian Lego User Group).

Realizzazioni a tema

Negli ambienti messi a disposizione dall’istituto salesiano Bearzi, verranno esposte opere e diorami realizzati interamente con i mattoncini danesi. I cultori Lego presenteranno opere a tema Star Wars e spazio, Technic e Technic vintage, Lego® Nxt e Mindstorm, Signore degli anelli e Hobbit, Batman e altri supereroi, pirati, castelli, città, robot e tante altre costruzioni di fantasia. Sarà presente un’area gioco rigorosamente fornita di mattoncini Lego® a disposizione di bambini e adulti per realizzare costruzioni d’ogni genere. Mentre i ragazzi delle elementari e delle medie potranno presentare le loro opere al concorso a premi 'La FabBricka delle Idee'.

Orari di apertura

Apertura della mostra sabato 8 aprile alle 14 e spazio al pubblico per stupirsi davanti a tanta creatività e, perché no, per tornare a 'giocare' con i mitici mattoncini.

Orari: Sabato 8 Aprile dalle 14 alle 19 e Domenica 9 Aprile dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito.

L' esposizione delle opere e dei diorami realizzati con i mattoncini Lego® si troverà all' Istituto salesiani G. Bearzi di via don Bosco, 2. Per iscrizione ai concorsi: www.bearzi.it