Aperto il cantiere per riasfaltare viale Tricesimo

UDINE - Ha aperto il cantiere per l'asfaltatura di viale Tricesimo. Un'opera molto attesa (considerato il pessimo stato del manto stradale) che è realizzata dal Comune di Udine. In questa prima fase, l'intervento riguarderà il tratto tra le vie Feletto e Montello. L'asfaltatura coinvolgerà entrambe le corsie di viale Tricesimo, ma la direzione di transito verso nord (da piazzale Chiavris a Terminal Nord) sarà sempre garantita con l'apertura di una delle due corsie (quando i lavori interesseranno la corsia in uscita dalla città, il transito verrà spostato sulla corsia opposta).

Per quanto concerne invece il flusso di traffico diretto verso Sud (direzione Terminal Nord-piazzale Chiavris) la circolazione verrà deviata in via Maestri del Lavoro, e quindi proseguirà verso sud lungo via Feletto.

Per snellire la circolazione su via Feletto nel tratto interessato dalla deviazione, l'uscita delle vie S. Margherita del Gruagno, Cassacco e Reana, vedrà l'obbligo di svolta a destra in direzione piazzale Chiavris, onde evitare di causare problemi al traffico.

Nella prima giornata di cantiere non sono mancate le code specialmente negli orari di punta del traffico in entrata verso la città, ma nei prossimi giorni, quando i pendolari utilizzeranno le vie di accesso alternative, la situazione è destinata a migliorare.