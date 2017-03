'Il Volo' e Battiato in Piazza Grande e Palmanova

PALMANOVA - Due nuovi straordinari appuntamenti accenderanno l’estate musicale di Palmanova, città candidata Unesco, e il Friuli Venezia Giulia tutto. Sono stati infatti infatti annunciati i concerti del maestro Franco Battiato, accompagnato dalla Royal Philharmonic Concert Orchestra, il prossimo 29 giugno e del trio che ha conquistato il mondo, Il Volo con lo spettacolo 'Una Notte Magica – Tributo ai Tre Tenori', in programma sabato 8 luglio.

In Piazza Grande

Entrambi gli spettacoli si terranno nella suggestiva location di Piazza Grande, inserita di diritto fra le più prestigiose venue musicali italiane che queste due tournée toccheranno, a quasi un anno di distanza dal successo del musica Notre Dame de Paris dello scorso settembre. I biglietti per questi due nuovi appuntamenti musicali, organizzati da Zenit Srl, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Palmanova, l’Agenzia PromoTurismoFVG e la Mitteleuropa Orchestra, saranno in vendita a partire dalle 10 di martedì 14 marzo sul circuito Ticketone.

Info e punti vendita su www.azalea.it.