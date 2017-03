Residenti contro il guard-rail antiestetico

MARTIGNACCO - Lavia di Sopra, un grumo di case appoggiate alle prime gibbosità moreniche, a metà tra i Comuni di Moruzzo e Martignacco. Sulla borgata gravano alcuni vincoli paesaggistici. Che evidentemente nulla hanno potuto per impedire che nel rifacimento di un muro di contenimento sia stato realizzato un guard-rail in metallo.

Lo sgarbo alla vista non soltanto è evidente, ma fa a pugni con analoghe strutture protettive ai bordi delle carreggiate che nella zona sono state realizzate rigorosamente in legno proprio nel rispetto di alcuni canoni di bellezza ambientale.

Inevitabile la contrarietà degli abitanti della borgata di Lavia di Sopra che, per tutta risposta alle loro perplessità, sono stati rassicurati dal committente sul fatto che l’orribile struttura in metallo sarà tinteggiata di colore marrone per farla apparire di legno.