Si suicida tagliandosi il collo con una motosega

UDINE - Una fine atroce, quella di un uomo di 72 anni residente in un paese del Friuli Collinare. L’anziano - come chiarito da Il Gazzettino - si è tolto la vita tagliandosi il collo con una motosega e morendo, poi, dissanguato. Ancora una volta si tratta di una vittima della depressione.

Il pensionato che da tempo non stava bene era stato aiutato, non solo da professionisti, ma anche dalla famiglia, ma a nulla è valso. Lunedì 13 marzo, evidentemente colto da un momento di particolare sconforto, - come precisato dal quotidiano - si è tolto la vita nel suo giardino. Inutili i tentativi di salvarlo.