Martedì all'insegna della matematica, ma non solo

UDINE - Ecco qui una selezione di eventi in programma per la giornata di martedì 14 marzo.

'Sfida all'ultima cifra'

Densa di appuntamenti, ovviamente, la giornata di martedì 14 marzo (3.14) del programma di festeggiamenti per il Pi-Greco Day. Dalle 9 alle 14 alla Ludoteca Comunale andrà in scena la ‘Sfida all'ultima cifra’, gara mnemonica di Pi greco - categoria campioni, in collaborazione con Mathesis Udine, che riprenderà poi alle 15.30 in Sala Ajace con le altre categorie (6-11 anni, 11-14 anni, 14-18 anni, over 18 anni). Ci si potrà iscrivere anche sul posto.

‘Lost&Found’

Ben cinque sale a disposizione ma i film interessanti per fortuna sono numerosi e non sempre riescono a trovare spazio nella data d’uscita. Ecco quindi il ritorno al Visionario del ciclo ‘Lost&Found’, per vedere finalmente in sala quei titoli che ingiustamente non hanno trovato spazio! Martedì 14 marzo alle 15.30 e 19.50 al Visionario ‘The assassin’ di Hou Hsiao-Hsien, capolavoro di una bellezza formale assoluta così potente da vincere il premio per la miglior regia a Cannes! Per maggiori informazioni consultare il sito, la pagina Facebook o l’infoline allo 0432.227798.

Premiazioni delle gare di matematica

Sala Ajace ospiterà alle 16.30 le premiazioni delle gare disputatesi durante la Festa del Pi greco nonché della gara femminile a squadre promossa da Umi (Unione Matematica Italiana) svoltasi il 20 gennaio in occasione delle Olimpiadi della Matematica. A seguire la Merenda del Pi greco in collaborazione con Oms Città sane e Federazione AssiPan Confcommercio Udine.

‘La Traviata’

Al cinema Centrale due film evento assolutamente da non perdere! Domani martedì 14 marzo alle ore 20.00 in diretta live dal Metropolitan Opera di New York ‘La Traviata’ di Giuseppe Verdi! Sonya Yoncheva canta una delle eroine più amate dell'opera, la tragica cortigiana Violetta, un ruolo in cui ha trionfato sul palco Met nel 2015, insieme a Michael Fabiano, nel ruolo del suo amante Alfredo, e Thomas Hampson nel ruolo del padre Germont. Conduce Nicola Luisotti. Biglietto intero 12 euro, ridotto 10 euro. Per maggiori informazioni consultare il sito, la pagina Facebook o l’infoline allo 0432.227798.

Matemagia

Alle 17.30 appuntamento con la conferenza spettacolo ‘Matemagia - Matematica in gioco’ con Antonietta Mira, professoressa di Statistica presso l’Università della Svizzera italiana e presso l’Università dell’Insubria. Appassionata di magia e giochi di prestigio che hanno alla base principi matematici, ha pubblicato, con il maestro Vanni Bossi e l’amico Francesco Arlati, il volume ‘Mate-Magica’ (Aboca). Gli spettatori più attenti e curiosi dei suoi giochi di mate-magia sono i bimbi ricoverati in pediatria, che Antonietta visita come volontario clown-dottore della Compagnia del Sorriso Onlus. Partecipazione libera. L'evento è inserito nel programma Calendidonna 2017.

Dialoghi in biblioteca

Doppio appuntamento questa settimana per Dialoghi in biblioteca, il ciclo di incontri organizzato dalla biblioteca civica ‘V. Joppi’ e dall'assessorato alla Cultura. Si parte il 14 marzo, alle 18, nella sala Corgnali con la conferenza ‘Alla scoperta di Eugenio Checchi (1838-1932). Un critico teatrale dimenticato dalle carte della biblioteca Joppi’. Interverranno il professore emerito dell’Università Ca’ Foscari di Venezia Paolo Puppa, e la giornalista e studiosa di teatro Angela Felice.