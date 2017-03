Tori in fuga seminano il panico per alcune ore

VARMO - Due tori, nella tarda mattinata di lunedì 13 marzo, si sono dati alla fuga e hanno seminato il panico nelle campagne intorno a Varmo. Per i vigili del fuoco - come riportato da Il Gazzettino che per primo ne ha dato notizia - un lavoro di due ore per riportare i bovini ‘a casa’.

Cosa è successo

I due animali sono ’evasi’ da un piccolo allevamento della zona. In un primo momento l’allevatore ha cercato di recuperarli, ma i suoi sforzi sono stati vani. I due grossi animali sono arrivati fino a località di Ponte di Madrisio.

Panico

Comprensibile lo spavento che ha colto le molte persone che hanno visto le bestie muoversi liberamente. Alto il rischio, infatti, che gli animali potessero far male a qualcuno o causare degli incidenti stradali. E’ così che sono giunti sul posto oltre ai pompieri anche un veterinario e i carabinieri. Dopo una ‘rincorsa’ durata due pre, le bestie sono state sedate e riportate nel loro recinto.