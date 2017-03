Arrestati qualche giorno fa, avevano in auto refurtiva del valore di 1.500 euro

MARTIGNACCO – Arnesi da scasso, generi alimentari, prodotti per l’igiene e per la casa, superalcolici, profumi e calzature. Merce del valore ci circa 1.500 euro, nascosta all’interno di un’auto parcheggiata all’esterno del centro commerciale ‘Città Fiera’. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della stazione di Martignacco coadiuvati dai colleghi di Udine Est.

La vettura è di proprietà di uno dei due soggetti arrestati qualche giorno fa all’interno del Centro commerciale per il reato di furto aggravato. Al momento del fermo, il proprietario aveva negato di possedere le chiavi dell’auto. Dopo aver subito il processo per direttissima ed essere stato scarcerato, il croato è tornato nel parcheggio del Città Fiera con i carabinieri, aprendo la vettura con le chiavi che aveva nascosto nel vano motore.

La perquisizione operata sul mezzo ha permesso di rinvenire arnesi da scasso e prodotti di vario genere per un valore complessivo di 1.500 euro. I primi accertamenti hanno consentito di appurare che la refurtiva era stata asportata in altri centri commerciali della regione. I due stranieri sono stati deferiti in stato di libertà per le ipotesi di reato di ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.