‘Mozzarella in diretta’ appuntamento all’Alimentare

UDINE - Con l’avvicinarsi della primavera prende il via una nuova serie di incontri organizzati da L’alimentare, la nuova gastronomia con cucina nel cuore di Udine. Il primo degli appuntamenti dedicati ai prodotti alimentari artigianali sarà riservato al latticino più amato dagli italiani: la mozzarella. Il segreto più importante per una mozzarella di qualità sta nella sua freschezza, e avere l’occasione di assaporarne una appena fatta, è cosa rara, soprattutto per chi non si trova in viaggio in Sud Italia.

‘Mozzarella in diretta’

Ecco allora che sabato 18 marzo, dalle 17 alle 19, la gastronomia L’Alimentare (via Raimondo D’Aronco 39) ospiterà il caseificio Girardi, che si dedicherà alla produzione ‘in diretta’ di mozzarelle vaccine di vari tagli e formati, dai nodini alle trecce, dai 50 grammi ai 5 kg. I partecipanti potranno raccogliere tutti i segreti della produzione, assaggiare la mozzarella appena filata e farsi preparare – davanti ai loro occhi – il formato e la pezzatura desiderata da portare a casa con sé. Due ore da vivere all’insegna del gusto in cui la cucina a vista de L’Alimentare – che non è solo gastronomia da asporto ma anche negozio di alimentari – sarà interamente dedicata all’arte casearia. Per non lasciarsi sfuggire l’occasione di aggiudicarsi e portare in tavola una mozzarella che più fresca di così non si può, la prenotazione è consigliata.

L’Alimentare | Gastronomia con cucina, via Raimondo D’Aronco 39, Udine | 0432.1503727 | info@lalimentare.it |