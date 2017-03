‘Laguna Oltre’: tre giorni di eventi a Marano Lagunare

MARANO LAGUNARE – Promuovere il territorio in chiave culturale, musicale ed enogastronomica anche fuori dai periodi di consolidato flusso turistico: è questo il macro obiettivo di ‘Laguna Oltre’, evento nato da un’idea dall'associazione Sapori United di Marano Lagunare, e sostenuta dell'amministrazione Comunale. Il prossimo appuntamento in programma, dopo quello dell’anno passato, è fissato per il weekend tra il 17 e il 19 marzo.

Si comincia dunque venerdì dalle 17 con ‘St. Patrick's Day in paluo’

L’appuntamento di apertura della tre giorni fonderà insieme la tradizione locale con quella irlandese, perciò sarà di scena il folkblues obliquo di ‘Rive no tocje’ (alle 20.30) di Fabrizio Citossi e del poeta decadente Franco Polentarutti, si passerà poi alle atmosfere balcaniche del ‘Blue Balkan Trio’ del maestro Claudio Cojaniz con Romano Todesco e Alessandro Mansutti. Alla Vecchia Pescheria, alle 18, è in programma la presentazione del magazine «LagunaMagazineFvg - Equinozio di primavera». L'’house organ’ dell'associazione Sapori United.

Sabato 18 marzo

In via Sinodo (in prossimità museo archeologico), sbato 18 marzo, alle 18, è in programma una degustazione enogastronomica di street food. Alle Vecchia Pescheria, dalle 20, Playlist con degustazione, alle 21.30, ‘Playa Desnuda’ in concerto

Domenica 19 marzo

Il ritrovo è fissato sempre alla Vecchia Pescheria, alle 11, anche per domenica 19 marzo. In quell’occasione spazio al Raduno di Fiat 500, auto storiche e Vespa a cura Fiera di San Giuseppe di Percoto. Alla stessa ora, in via Sinodo, invece, ancora Street Food. Alle 15 e alle 17, sarà la volta di una dimostrazione e lotta con spade e lance a cura Gruppo storico «La Fortezza» di Marano Lagunare. Inoltre l’entrata al museo archeologico della laguna prevedrà delle visite guidate gratuite.

Il 21 maggio

L'evento avrà inoltre un’appendice con Pani&Pesci: l’appuntamento intende gemellare i prodotti da forno con quelli lagunari, con la collaborazione di aziende del territorio, le associazioni di categoria dei panificatori e il Civiform. Appuntamento dunque a domenica 21 maggio con «La sfida con le focacce & molluschi tra le classi dei ‘fioi del Civiform di Cividale’».