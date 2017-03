Lavoro: Grado e Lignano, open day per trovare impiego nel settore turistico

LIGNANO SABBIADORO - Con la stagione estiva alle porte, la Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso l'Agenzia regionale per il lavoro, organizza due 'Open day' per il reclutamento di personale stagionale da impiegare nel settore turistico e alberghiero a Grado e a Lignano Sabbiadoro.

Si comincia con Grado

Nello specifico, a Grado, giovedì 23 marzo, saranno raccolti i curricula delle persone interessate per alcuni profili professionali maggiormente richiesti dagli albergatori, ristoratori e operatori del settore, quali le figure del cuoco, capo cuoco, cuoco capo partita, cameriere, caposala, barman, estetista, massaggiatore o fisioterapista.

L'Open day di Grado sarà preceduto da un incontro con gli operatori del settore, organizzato dall'Agenzia regionale per il lavoro in accordo con l'Agenzia Investimenti Fvg della Regione e con la collaborazione della GIT - Grado impianti turistici S.p.A., dell'Ascom e del Consorzio Grado Turismo. Nel corso dell'evento, in programma lunedì 20 marzo con inizio alle ore 15 nella sala riunioni della Git, in Via Dante n. 72, verranno presentati agli imprenditori i servizi, le misure e le agevolazioni a sostegno delle imprese per la competitività e per l'occupazione.



A fine mese tocca a Lignano

Una analoga iniziativa verrà proposta mercoledì 29 marzo al Kursaal di Lignano Riviera. La giornata inizierà alle 9 con un incontro informativo sui servizi, le misure e le agevolazioni per la competitività e per l'occupazione dedicato agli imprenditori del comparto turistico alberghiero e proseguirà poi, dalle 10 alle 16, con la parte dedicata esclusivamente ai cittadini per il reclutamento del personale.

Nel caso di Lignano Sabbiadoro, i profili professionali maggiormente richiesti dagli albergatori, ristoratori e operatori

del settore riguarderanno le figure di cameriere capo sala, cameriere di albergo, cameriere di ristorante, barista e cameriere di bar, capo cuoco, cuoco capo partita e cuoco, nonché addetto alla reception o segreteria.

L'offerta di lavoro, sia per Grado che per Lignano Sabbiadoro, è per alcuni profili soggetta alla conoscenza di lingue straniere.

Il commento dell'assessore Panariti

«La Regione - commenta l'assessore regionale al Lavoro, Loredana Panariti - attraverso l'attività di incrocio domanda e offerta si pone a fianco dei cittadini che sono alla ricerca di una occupazione, proponendo a loro opportunità di lavoro, e allo stesso tempo si mette a disposizione delle imprese per soddisfare al meglio le esigenze occupazionali, di ricerca e selezione di personale. L'Agenzia regionale per il lavoro con le sue diverse strutture sta sviluppando una intensa attività sul territorio a fianco del tessuto economico e produttivo, informando le imprese sugli strumenti e le opportunità presenti e raccogliendo i diversi fabbisogni occupazionali e formativi".

L'Agenzia regionale per il lavoro informa i cittadini che per partecipare alle giornate di selezione è necessaria l'iscrizione preventiva online sul sito istituzionale della Regione; occorrerà poi presentarsi nella fascia oraria indicata, muniti di un curriculum vitae aggiornato. Qualora le registrazioni raggiungano il numero massimo di colloqui realizzabili nella giornata, sarà riproposta una data successiva.