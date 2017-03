Fino al 19 marzo previsti valoriPm10 oltre la soglia

UDINE - L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ha comunicato al Comune di Udine il probabile sforamento dei valori delle polveri sottili. Fino alla mezzanotte di domenica 19 marzo, infatti, l’Arpa prevede il perdurare dello superamento dei valori delle Pm10 il cui limite, lo ricordiamo, è fissato in 50 microgrammi come media giornaliera.

Per questo motivo il Comune di Udine informa che proseguono le misure previste dal Piano di Azione Comunale per il contenimento dell’inquinamento atmosferico e la riduzione degli agenti inquinanti nell’aria.

In questo caso, dunque, oltre al consueto invito a ridurre l’uso dei automezzi privati, resta l’obbligo di abbassare da 20 a 18° le temperature medie impostate internamente agli edifici così come l'obbligo di utilizzare legna e pellet conformi alle specifiche norme Uni. Si ricorda che sono esentati dall'obbligo di abbassamento delle temperature gli edifici con attestato di qualificazione energetica di categoria B o superiore e gli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura, scuole ed abitazioni in cui risiedono persone affette da malattie croniche.