The Color Run ritorna a Lignano: è ufficiale!

LIGNANO SABBIADORO - «E’ ufficiale: la Color Run farà ritorno a Lignano Sabbiadoro! Sabato 29 luglio la kermesse colorata invaderà nuovamente le strade e l'arenile della località per fare festa insieme e con alcune interessanti novità». E’ questo l’annuncio che appare sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Lignano Sabbiadoro. La corsa più colorata che ci sia, dopo essere approdata lo scorso anno per la prima volta nella nota località balneare, tornerà con i suoi chilometri di corsa e di puro divertimento lungo il mare con la magica luce del tramonto.

The Color Run è la corsa più allegra del pianeta

Disputata in 49 Paesi, 250 città nel mondo e 1 milione di color-runners, in quanto a numeri, l’Italia è seconda solo agli Usa con 8 tappe e 126mila partecipanti nel 2015. È una corsa non competitiva i cui partecipanti vengono cosparsi ogni chilometro di colori eco friendly. Blu, rosa, verde, giallo, rosso e solo due regole da rispettare: vestirsi di bianco e arrivare totalmente colorati al traguardo. Ma The Color Run non finisce al traguardo, anzi! Il culmine della festa è proprio al termine dei 5 chilometri con il Color Festival e i «color blast», i lanci collettivi di polvere colorata davanti al palco con la musica dal vivo e tutte le attività dei partner dell’evento.

