Vendono un computer on line ma non lo consegnano: denunciati

CERVIGNANO - Si fanno mandare 600 euro per l'acquisto di un computer, prodotto che però non viene mai consegnato. Per questo due uomini di origini calabresi sono stati denunciati dai carabinieri di Cervignano per truffa in concorso e sostituzione di persona.

Tutto è cominciato dopo che un residente della zona ha presentato una denuncia alla locale stazione dei carabinieri. Questi ultimi, dopo un'attività investigativa, sono riusciti a risalire ai responsabili della truffa, che nel frattempo si erano intascati 600 euro.

Una modalità, quella della truffa on line, che sta prendendo sempre più piede anche in Friuli Venezia Giulia. Per questo le forze dell'ordine raccomandano prudenza negli acquisti su internet, sconsigliando di inviare denaro prima del ricevimento della merce.