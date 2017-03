FVG - Per la giornata di mercoledì 15 marzo l'Osmer Fvg prevede cielo poco nuvoloso per la probabile presenza di modesta nuvolosità a quote medio-alte. Venti a regime di brezza.

Zero termico in ulteriore lieve rialzo, intorno ai 2.500 metri circa, con inversione termica a fondovalle nelle ore notturne. Possibili locali foschie sulla bassa pianura nelle ore notturne.