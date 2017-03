Doppio incidente sulle strade di Udine

UDINE – E’ di due feriti il bilancio degli incidenti verificatosi nella giornata di martedì in città.

Il primo sinistro si è verificato in via Della Vittoria alle 10.30. Una Volkswagen Up condotta da un 19enne, giunta all’intersezione con via Armando Diaz, è stata presa in pieno da un’Opel Corsa (guidata da una 24enne) che proveniva da piazzale Osoppo. A restare ferita è stata la conducente della Opel, portata in ospedale da un’ambulanza del 118 . Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale e i Vigili del Fuoco per la bonifica della carreggiata.

Il secondo incidente è avvenuto alle 13.30 in via Tricesimo, all’intersezione con via Piemonte. In questo caso a scontrarsi sono state una Fiat Stilo guidata da un 72enne e una Hyundai Tucson condotta da un cinquantenne. A finire in ospedale è stata una 70enne che viaggiava sulla Fiat Stilo, trasportata in ambulanza al Santa Maria della Misericordia.