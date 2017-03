Young: oltre 1600 studenti incontrano imprenditori e professionisti

UDINE - Prende il via mercoledì 15 al Centro Congressi della Fiera di Udine la tre giorni di ‘Young, Future For You’ – evento organizzato da Udine Gorizia Fiere, Fondazione Friuli e Ufficio Scolastico Regionale-Miur in collaborazione con Regione FVG, Camera di Commercio di Udine e Università degli Studi di Udine - per consentire agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado delle province di Udine e di Gorizia di dialogare con imprenditori, professionisti e istituzioni condividendo percorsi ed esperienze di orientamento nel mondo della scuola e del lavoro.

Fino a venerdì 17 marzo sono attesi oltre 1600 studenti

Ognuno di loro prenderà parte, in base alla propria scelta fatta precedentemente tramite la scuola e l’Usr, ai «Salotti», cioè agli incontri con gli Imprenditori, curati dalla Camera di Commercio di Udine, o agli incontri con i professionisti curati dall’Università di Udine o agli incontri con gli esperti regionali di Orientamento e di Ricerca del lavoro in Italia e all’estero promossi dal Servizio istruzione e politiche giovanili della Regione Fvg. Diversificata, ma soprattutto trasversale è l’offerta dei «Salotti» durante i quali i giovani si confrontano direttamente e in maniera informale con esperti del mondo dell’impresa, esperti dell’orientamento e della ricerca del lavoro, con le esperienze e i profili che caratterizzano le professioni giuridiche, l’architettura l’ingegneria, le professioni sanitarie, quelle legate all’informazione, alla comunicazione, al turismo e alla ricettività, ma anche le professioni economiche, mediche, della psicologia e dell’educazione, professioni dell’ambiente, della natura e dell’agroalimentare.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale il 15

Si parte il 15 marzo, dunque, con l’arrivo degli studenti fissato alle 8.30 per cominciare alle 8.45 con i vari incontri nelle diverse sale. Alle 10.45, a manifestazione avviata, organizzatori e partner di Young si troveranno in sala congressi per l’apertura dell’11^ edizione. Alle 11 il primo degli incontri con i Testimonial di Young: a parlare e confrontarsi con i giovani sarà la Pattuglia Acrobatica Nazionale nella persona del Ten. Liberata D’Aniello, responsabile pr e Speaker Frecce Tricolori.

Il 16 marzo

Ospite di Young anche Federico Gangi, coordinatore delle risorse umane della web agency Delta Askii (giovedì 16 marzo, alle 10.45); l’allenatore dell’Udinese Luigi Delneri (giovedì 16 marzo, alle 11.30) e la giornalista Greta Sclaunich della redazione mobile del Corriere delle Sera (venerdì 17 marzo, alle 11.20). Tutti ospiti che dialogheranno con i giovani per presentare i propri percorsi di vita e professionali soffermandosi su connotati fondamentali come il coraggio delle proprie scelte, la forza di volontà, l’entusiasmo nell’affrontare nuovi percorsi, la fiducia nelle proprie potenzialità, lavoro di squadra e interazioni interpersonali per ottimizzare anche le potenzialità della tecnologia rendendola più «empatica» e ancora… capacità di risolvere le criticità, multitasking cognitivo e pensiero multiplo sono tra gli skills indispensabili per affrontare il domani e per raggiungere gli obiettivi che ci proponiamo.

Young è aperto dalle 8.30 alle 12.30 il mercoledì e il giovedì, venerdì dalle 9 alle 12.30 | Ingresso gratuito | www.udinegoriziafiere.it |