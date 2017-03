Viaggiava sotto un camion da ore: salvato dai Vigili del Fuoco di Udine

UDINE – Se ne sono accorti per caso. Sorpassando un mezzo pesante sull’autostrada A14, nei pressi di Ancona. Una squadra di Vigili del Fuoco di Udine di ritorno da Amatrice, ha notato un uomo aggrappato sotto un Tir. Hanno quindi avvisato la Polstrada che è subito intervenuta, fermando il camion con targa polacca e salvando la persona appesa alla scocca del mezzo.

Un salvataggio in extremis, visto che il pakistano soccorso (54enne) era ormai allo stremo delle forze. Per lui il rischio di mollare la presa e finire sull’asfalto, in mezzo all’autostrada, era ormai concreto. Per sua fortuna c’è stato il passaggio del Vigili del Fuoco friulano, che con la loro segnalazione l’hanno salvato. L’uomo voleva raggiungere Milano e da lì Parigi.