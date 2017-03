Homepage Festival cerca volontari per la 10^ edizione

UDINE - Homepage Festival è in cerca di studenti universitari che vogliano mettersi in gioco per la realizzazione della sua decima edizione, in programma da fine marzo a dicembre 2017. A partire dal 2015, Homepage non si presenta più come una manifestazione legata a una singola location, ma come Festival itinerante a livello regionale, con percorsi dedicati alle politiche di aggregazione, cittadinanza attiva e orientamento alle professioni artistiche.

Un ricco programma di eventi

In occasione della decima edizione, la manifestazione proporrà un ricco programma di eventi a ingresso gratuito quali serate musicali, conferenze, esposizioni artistiche, workshop e tornei sportivi in tutte le quattro province del Friuli Venezia Giulia. Si rinnova così la ricerca di universitari da inserire attivamente in una realtà organizzativa giovane, dinamica e creativa.

Studenti cercasi

Il messaggio è rivolto agli studenti dell'Università degli Studi di Udine, in particolar modo dei corsi di laurea di Scienze e Tecniche del Turismo Culturale, Relazioni Pubbliche e Scienze Motorie, che possono così svolgere un vero e proprio periodo di formazione a Homepage Festival, facendo tesoro dell'esperienza per arricchire le proprie competenze. Al termine della manifestazione, agli studenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione per certificare il percorso svolto e le modalità di realizzazione dello stesso.

Gli studenti che entreranno a far parte di questa nuova edizione potranno facilmente integrarsi e prestare la loro collaborazione in base alle loro capacità: creativi, grafici, fotografi, video maker, pr, aspiranti giornalisti e molto altro ancora. Homepage è infatti alla ricerca di diverse figure da inserire nei molteplici settori del Festival.

Mansioni

La partecipazione prevede varie mansioni, tra cui attività di ufficio stampa, promozione, organizzazione di workshop e conferenze, realizzazione di mostre, gestione dei rapporti con gli artisti, organizzazione di tornei sportivi, logistica e assistenza durante gli eventi.

Come candidarsi

Chi volesse entrare a far parte della squadra di Homepage può inviare una e-mail a direzione@homepagefestival.com comunicando la propria disponibilità. Entro metà aprile lo staff organizzerà un incontro di presentazione con gli interessati.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.homepagefestival.com.