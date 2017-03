Viale Tricesimo: nuove modifiche al traffico

UDINE - Proseguono i lavori di asfaltatura in viale Tricesimo. Dopo le prime ordinanze di modifica della viabilità nel tratto piazzale Chiavris- via Montello, adesso i provvedimenti si spostano sul tratto da via Montello verso nord, con l'inibizione della svolta lungo viale Tricesimo delle strade che si innestano nel tratto interessato.

Da mercoledì 15 marzo e fino al 24 marzo, infatti, nel tratto di viale Tricesimo compreso tra via Montello e via Piemonte sarà istituito un senso unico di circolazione verso Nord, con la deviazione lungo via Piemonte dei veicoli che provengono dalla direzione Tavagnacco.

Chi arriva verso piazzale Chiavris da via S. Margherita del Gruagno, via Cassacco e Reana dovrà voltare a destra lungo via Feletto.

Chi arriva da Monte Vodice e Monte Santo avrà l'obbligo di svolta a destra lungo viale Tricesimo; chi invece arriva da via Piemonte potrà svoltare a destra oppure proseguire diritto lungo la via.

Infine, chi arriva da via Mondovì e via Piemonte (da direzione via Feletto), all'intersezione con viale Tricesimo dovrà svoltare a sinistra verso la periferia Nord o proseguire diritto.

Qualora le condizioni di traffico lo richiedano, poi, sarà possibile la deviazione di tutti i veicoli lungo via Tavagnacco in direzione nord e lungo via Torino, inibendo quindi il traffico verso via Tricesimo.

L'invito dell'amministrazione comunale è di usare percorsi alternativi, come la Tangenziale, che assieme a via Tavagnacco e viale Vat è una valida opzione per raggiungere il centro.