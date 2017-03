Nuova sfida per il Friuli a 'La Prova del Cuoco', arriva il Trentino Alto Adige

RAGOGNA – Lo chef friulano Manuel Marchetti torna protagonista su Rai Uno, a ‘La Prova del cuoco’. Dopo una serie ininterrotta di vittorie contro Umbria, Molise, Lazio, Sicilia e Valle d'Aosta, il Friuli si prepara a sfidare i suoi 'vicini di casa', si perchè questa volta si misurerà contro il Trentino Alto Adige.

Si rinnova quinti l’appello a tutti i friulani. «E siamo a sei! Non so più che scusa inventarmi per chiedervi di guardarci e di votare per noi! Vi dico solo che vogliamo continuare a vincere, vogliamo conquistarci la finale diretta e serve tutto il vostro aiuto, come avete sempre fatto!»

L'appuntamento è sempre alle 12, e secondo le anticipazioni di Marchetti, il piatto sarà a base d'oca e di erbe spontanee.

Per sostenere lo chef dell'Agriturismo Casa Rossa ai Colli è possibile votare tramite sms al numero 4784784 scrivendo 2, oppure chiamare da telefono fisso l'894222 e dare il codice 2 (il costo è di 0,51 euro a voto e potrete votare al max cinque volte dallo stesso dispositivo).