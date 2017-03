Si taglia un polso in classe: aveva preso un brutto voto

UDINE - Attimi di paura in una scuola superiore di Udine. Martedì 14 marzo, uno studente 15enne, dopo aver preso un brutto voto, - come chiarito da Il Gazzettino - si è tagliato un polso con la lama di un cutter (un taglierino).

Il trasporto in ospedale

Immediato il trasporto all’ospedale dove è stato subito preso in carico dai sanitari. Fortunatamente non è in pericolo di vita, la ferita che è provocato non è profonda. L’accaduto ha colpito molto i compagni di classe del ragazzo - come precisa il quotidiano - che ne hanno parlato anche sui social network.