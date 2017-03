Cosa fare oggi? Ecco qui una selezione di eventi

UDINE – Nella Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla lotta ai disturbi del comportamento alimentare, anche a Udine è in programma un appuntamento per affrontare il delicato argomento. Ma in calendario ci sono anche altri eventi.

Incontro sui disturbi alimentari

In occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla lotta ai disturbi del comportamento alimentare, mercoledì 15 marzo, alle 18, al Museo Etnografico Palazzo Giacomelli in via Grazzano a Udine si terrà l'incontro ‘Il cambiamento della figura femminile. L'idea di magrezza e i disturbi del comportamento alimentare’, frutto della collaborazione con l'Associazione La Fenice Fvg che riunisce regolarmente alla Casa delle Donne i gruppi di auto mutuo aiuto per le famiglie che vivono questi problemi, che sono disagi prevalentemente femminili. Si tratterà di un viaggio attraverso le varie epoche storiche che ci permetta di comprendere i cambiamenti della figura femminile e come il ruolo della donna si sia modificato nel corso del tempo, fino ad arrivare ai giorni nostri, epoca in cui la bellezza è sinonimo di magrezza e l’attenzione per il corpo diventa morbosa.

L’Ora delle Storie

Dalle casette sugli alberi alle tane degli animali, dai castelli delle fiabe alle capanne più primitive. Come ogni terzo mercoledì del mese l’Ora delle Storie accompagna i piccoli lettori alla scoperta delle case più originali e fantasiose con il modulo ‘Casa, dolce casa’. L'appuntamento è per mercoledì 15 marzo, dalle 17 alle 17.50 nella sezione Ragazzi della biblioteca civica ‘V. Joppi’, in Riva Bartolini. Protagoniste dell'incontro saranno le case delle fiabe: da quella troppo piccola per Alice, a quelle non sempre sicure dei Tre porcellini, a quella dolcissima, ma molto pericolosa, di Hansel e Gretel. Un'occasione per rileggere il repertorio sempre incantevole delle fiabe classiche, ma anche moderne. La partecipazione è libera e gratuita ed è aperta ai bambini dai 4 agli 8 anni. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0432.1272585, o consultare il sito www.sbhu.it/udine, oppure rivolgersi direttamente alla sezione Ragazzi in Riva Bartolini 3.

Frankfurt Radio Symphony al Teatrone

Mercoledì 15 marzo, alle 20.45, i riflettori del Giovanni da Udine si accenderanno per un nuovo, attesissimo appuntamento con i capisaldi della musica sinfonica e i migliori complessi e solisti internazionali. Sul palcoscenico friulano giungeranno infatti la Frankfurt Radio Symphony e il violinista statunitense Joshua Bellper un viaggio emozionante nella letteratura sinfonica romantica e del primo Novecento, da Felix Mendelssohn a Gustav Mahler. Per entrare ancor più nel mood di questo imperdibile concerto, alle 17.30 nel foyer del Teatro sarà possibile assistere a un incontro a ingresso libero con il musicologo e divulgatore Maurizio Biondi incentrato proprio sulla maestosa e struggente Quinta Sinfonia di Mahler che sarà eseguita più tardi in sala.

Tileggounastoria

Prosegue anche il tour nei quartieri dei lettori volontari del Club Tileggounastoria, che faranno tappa domani, martedì 14 marzo, nella biblioteca di via Martignacco 146 e giovedì 16 nella biblioteca di via Veneto 164 a Cussignacco. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno dalle 17 alle 18. Come sempre l'incontro si concluderà con un laboratorio di attività creative ed espressive, collegato alle storie, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale ‘San Lazzaro’. La partecipazione è libera e gratuita ed è aperta ai bambini dai 4 agli 8 anni. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0432.1272585, o consultare il sito www.sbhu.it/udine, oppure rivolgersi direttamente alla sezione Ragazzi in Riva Bartolini 3.

Calendidonna

Dialoghi in Biblioteca

Nel secondo appuntamento di questa settimana, mercoledì 15, alle 18, in sala Corgnali, Dialoghi in Biblioteca ospiterà la presentazione del libro di Sandra Del Fabro ‘Raccontami vento che torni’, edito a Udine dall’editore Gaspari l’anno scorso. Dialogherà con l’autrice il critico Mario Turello, mentre la lettura di alcuni brani del volume sarà affidata a Giovanni Pietro Nimis.