Il piazza Primo Maggio torna il Luna Park di primavera

UDINE - Come ormai da tradizione anche quest'anno piazza Primo Maggio ospiterà, dal 25 marzo al 17 aprile, le attesissime giostre del Luna Park di Primavera. Nella seduta di martedì 14 marzo, la giunta comunale ha approvato, su proposta dell'assessore alle Attività produttive e turistiche, Alessandro Venanzi, il ritorno in Giardin Grande del parco dei divertimenti primaverile.

«Dopo il grande successo ottenuto a novembre con lo storico ritorno della fiera di Santa Caterina in piazza Primo Maggio dopo 30 anni, siamo lieti di confermare anche questo evento lungo l'ellisse di Giardin Grande – sottolinea l'assessore Venanzi –. Una manifestazione importante che animerà la città per quattro weekend senza nessun cambiamento o limitazione alla circolazione stradale, ma anzi con la possibilità di parcheggiare gratuitamente nel nuovo park interrato. Siamo riusciti infatti a confermare l'accordo con i giostrai, che si sono impegnati a rimborsare, durante la manifestazione, i visitatori che utilizzeranno il parcheggio in struttura di piazza Primo Maggio».



In Giardin Grande si disporranno complessivamente 45 attrazioni pronte a regalare allegria e divertimento a grandi e piccini. Il Luna Park sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 24 (con fascia obbligatoria dalle 15 alle 19), mentre il sabato e nei giorni prefestivi l'apertura potrà, a discrezione dei singoli operatori, essere prolungata fino all'una del mattino. Fermo restando il periodo di apertura della manifestazione, il cronoprogramma stilato dall'amministrazione comunale prevede che le operazioni di montaggio inizino il 20 marzo, mentre lo smontaggio delle strutture sarà completato entro il 18 aprile.