Il Parco Zoo Punta Verde di Lignano riapre i battenti

LIGNANO SABBIADORO – Il Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro è pronto a riaprire i battenti a partire da sabato 18 marzo con una stagione ricca di novità e un nuovo arrivo: poche settimane fa è nata Moka, una graziosa asinella color caffè che rallegra l’area della fattoria, la più amata dai bambini. Nel frattempo durante la chiusura invernale sono stati effettuati diversi interventi di manutenzione, tutti in armonia con la natura per garantire il massimo benessere degli animali e continuare a operare per preservare la sopravvivenza di alcune specie rare e in via di estinzione.

21st Century Tiger

Ma il Parco apre la nuova stagione anche con il piacere di condividere assieme ai suoi visitatori la soddisfazione di aver ricevuto degli importanti riconoscimenti, a partire dal certificato di platino della 21st Century Tiger. «Da anni la nostra struttura supporta la 21st Century Tiger, la fondazione che si occupa della salvaguardia delle tigri direttamente in Natura - afferma la responsabile Maria Rodeano - e grazie agli ingressi dei nostri visitatori abbiamo potuto devolvere ben 12 mila euro per il sostegno economico delle squadre antibracconaggio nelle zone di distribuzione di queste specie animali, raggiungendo ad oggi la cifra totale di 30 mila euro».

Snow Leopard Trust

Ma c’è un altro importante attestato rilasciato dalla Snow Leopard Trust per una donazione di 23 mila dollari a supporto del Leopardo delle Nevi. Per la direzione un ringraziamento speciale va sempre indirizzato ai visitatori che credono nel ruolo sempre più affermato dello Zoo nel sostegno e nella conservazione delle specie minacciate. «Grazie a progetti come questi - sottolinea Rodeano - possiamo contribuire ad aumentare legalmente le entrate economiche delle famiglie che vivono nelle zone del Leopardo delle Nevi, riducendo sensibilmente ogni azione di bracconaggio e salvaguardando al contempo il magnifico felino».Tutto pronto quindi per riprendere con tante e divertenti attività ludico-educative e trascorrere qualche ora circondati dalla bellezza e dal fascino speciale degli animali e della natura.

Informazioni ulteriori sugli orari di apertura sono disponibili nel sito www.parcozoopuntaverde.it.