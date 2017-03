Tsu: ‘Little night tales’ arriva a Udine

UDINE - Tsu/Teatro Sosta Urbana, la realtà che sta portando con successo il teatro di qualità e di alta professionalità prodotto in regione e in Italia tra i quartieri di Udine, prosegue con la stagione primaverile che sabato 18 marzo, alle 20.45, all’Auditorium Don Bosco, all’Istituto Bearzi in via Don Bosco, propone ‘Little Night Tales’, lo spettacolo di burattini e musica dal vivo destinato a tutte le generazioni di spettatori, dunque anche ai bambini.

Il biglietto d’ingresso agli spettacoli è di 5 euro. Al termine, brindisi e incontro con gli attori. La rassegna è stata realizzata dal Teatro della Sete in collaborazione con il Comune di Udine (Assessorati alla Cultura e al Decentramento), con il sostegno della Regione e della Fondazione Friuli.