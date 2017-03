Scontro tra bus e auto in via Vittorio Veneto: ferita una donna

UDINE – Incidente stradale, nel tardo pomeriggio di mercoledì, tra via Vittorio Veneto e via Marinelli. Un’auto e un bus si sono scontrati, causando il ferimento di una 24enne italiana, portata in ambulanza all’ospedale.

Il fatto è avvenuto alle 18.45. Dalla ricostruzione della Polizia locale dell’Uti Centrale, sul posto per i rilievi, una Lancia Y guidata da un 28enne di Udine, uscendo da via Marinelli, probabilmente a causa di una mancata precedenza, è stata colpita in pieno dal bus che procedeva su via Vittorio Veneto.

A restare ferita solo la passeggera della Lancia, portata al Santa Maria della Misericordia dal 118. Illesi gli occupanti del bus.