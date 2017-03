In piazza San Giacomo sarà girato un mini video per il TED mondiale

UDINE – Dopo il successo della prima edizione di TEDxUdine, gli organizzatori dell’evento chiamano ancora una volta a raccolta i cittadini di Udine. L’idea è quella di dar vita a un video di gruppo da trasmettere durante la prossima edizione del TED (evento mondiale seguito da milioni di persone).

L’appuntamento è per domenica 26 marzo alle 10.30 in piazza San Giacomo: servirà la voce di centinaia di persone per scandire la parola ‘Collaborative’, in risposta al tema scelto per il prossimo TED, ‘The future you’.

Eva De Marco lancia quindi un appello a tutti i partecipanti di TEDxUdine ma non solo. Chiunque può partecipare a questo ‘colpo di coda’ dell’evento ospitato il 3 marzo in Castello. Per dare la propria adesione basta iscriversi QUI.