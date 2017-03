"C'è un serpente in giardino". L'allarme in un condominio di Codroipo

CODROIPO – Non si sa se si sia trattato di uno scherzo. Se così fosse, è riuscito alla grande. Perché quello che è accaduto nel pomeriggio di mercoledì a Codroipo ha dell’incredibile.

Le famiglie di un condominio, in ordine sparso, hanno chiamato un po' tutti i numeri di emergenza (112, 113, 115) chiedendo aiuto per la presenza di un grosso rettile in giardino. Qualcuno ha parlato di cobra, altri di boa, altri ancora di grosso serpente.

E visto che la realtà, spesso, supera la fantasia, meglio non sottovalutare un allarme di questo tipo. Anche perché capita che qualche serpentello, magari esotico, scappi dalla teca di appassionati e collezionisti e se ne vada a spasso per le città. In questo caso, però, l’arrivo dei Vigili del Fuoco ha fugato ogni dubbio: il ‘mostro’ in giardino altro non era che un grosso serpente di plastica. Per buona pace degli occupanti del condominio.