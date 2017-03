Teatro, musica e... ecco gli eventi in programma oggi!

UDINE – Per questo giovedì, ecco una selezione degli eventi in programma a Udine e dintorni.

‘Alla scoperta della Joppi’

Un lungo viaggio attraverso i secoli per scoprire le origini e l'evoluzione di uno dei luoghi simbolo della città. Come si è formata piazza Contarena, ora conosciuta come piazza Libertà? A questa domanda cercherà di rispondere il prossimo appuntamento con il ciclo ‘Alla scoperta della Joppi’, in programma giovedì 16 marzo alle 18 nella sala Corgnali della biblioteca civica, in Riva Bartolini. Il calendario di incontri dedicati ai pezzi più pregiati delle antiche raccolte della biblioteca comunale ospiterà questa volta Donata Battilotti, docente di Storia dell'architettura dell'Università di Udine.

Nico Pepe per Calendidonna

Giovedì 16 marzo all'Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe alle 20.45 si terrà il concerto ‘O Virtus Sapientiae. L’ispirazione femminile nel canto’, di Cantiere Armonico con il maestro Marco Toller, che proporranno un programma scelto espressamente per celebrare l'universo femminile che ha sempre trovato nel canto un proprio ideale espressivo. Il progetto del Cantiere Armonico cerca di contribuire a dare voce alle tante figure di donne compositrici che hanno avuto la forza di affermare nel corso dei secoli il proprio valore artistico, e che, come Maddalena Casulana nel Rinascimento, si impegnarono a ‘mostrare al mondo il vanitoso errore degli uomini di possedere essi soli doti intellettuali, e di non credere possibile che possano esserne dotate anche le donne’. Per informazioni: Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe, tel.0432.504340, da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 19.00, mail: accademiateatrale@nicopepe.it, sito www.nicopepe.it .

Visi(On)Jazz

Per il ciclo Visi(On)Jazz, domani giovedì 16 marzo alle ore 20.30 al bar del Visionario il Mauro Darpin Trio: Mauro Darpin (sax tenore), Alessandro Turchet (contrabbasso), Luca Colussi (batteria) proporranno al pubblico ‘To be ornette to be’, un repertorio di composizioni originali liberamente ispirate ad Ornette Coleman! Il concerto sarà come sempre ad ingresso libero. Per maggiori informazioni consultare www.visionario.movie oppure Facebook.

Parole al femminile nella comunicazione istituzionale

Giovedì 16 marzo, alle 18, alla Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli, va di scena l’incontro intitolato Parole al femminile nella comunicazione istituzionale.