Anziana investita sulle strisce pedonali in centro a Udine

UDINE - Erano da poco passate le 11, nella mattinata del 16 marzo, quando, una Mazda 6, condotta da una 23enne, M. S., queste le iniziali, uscendo dal parcheggio di piazza Garibaldi, e svoltando a sinistra per immettersi lungo via Crispi - direzione via Gorghi - ha urtato C.G., una signora di 80 anni che si apprestava ad attraversare la strada sulle strisce pedonali.

L’anziana è caduta a terra

Pronto l’intervento del 118 che ha trasportato la signora al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine, per gli accertamenti del caso. Sul posto è giunto anche il personale della polizia locale dell'Uti Friuli Centrale per i rilievi e per digerire il traffico.