Polizia stradale di Tolmezzo: raccolta di firme del Sap a Gemona

GEMONA DEL FRIULI - Prosegue la raccolta di firme del Sap, il Sindacato Autonomo di Polizia, contro la chiusura del distaccamento di Polizia stradale di Tolmezzo. L'appuntamento è per venerdì mattina (fino alle 13) nel centro di Gemona. «Dopo il successo ottenuto a Tolmezzo, con un migliaio di firme raccolte in poche ore - spiegano dal Sap - a Gemona saranno distribuite le cartoline da spedire al ministro dell’Interno Marco Minniti per convincerlo a rivalutare la posizione sin qui espressa dalla compagine ministeriale sulla vicenda».

«Per noi è inaccettabile - aggiungono - che i cittadini dell’Alto-Medio Friuli e della Carnia, debbano essere privata di un servizio indispensabile, in un momento particolare come questo, dove le persone hanno 'fame' di sicurezza. Uno Stato che si rispetti ha il dovere di garantire la sicurezza ai propri cittadini. La Polizia stradale di Tolmezzo è un tassello importante e apprezzato, andrebbe potenziato, non chiuso».

Il Sap invita anche ha presidente della Regione Debora Serracchiani a firmare la cartolina a difesa del distaccamento tolmezzino della Polizia stradale.