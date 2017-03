Ecco cosa c'è in programma per questo venerdì!

UDINE - Ecco cosa c'è in programma a Udine e nella sua provincia per questo venerdì 17 marzo.

Aida Talliente a Lignano

Aida Talliente ritorna in regione con lo spettacolo Aisha (un frammento d’Africa) venerdì 17 marzo, alle 21, alla sala Cinecity di Lignano Sabbiadoro. Ospite della rassegna Migrart – L’arte Come Incontro ideata dall’Associazione Culturale MentiLibere e sostenuta dal Comune di Lignano Sabbiadoro, Talliente porta in scena l’esperienza di Aisha, un’ex ragazza soldato intervistata durante un periodo di lavoro artistico in Costa d’Avorio. L’ingresso al Cinecity è gratuito.

‘Laguna Oltre’: tre giorni di eventi a Marano Lagunare

Si comincia dunque venerdì dalle 17 con ‘St. Patrick's Day in paluo’. L’appuntamento di apertura della tre giorni fonderà insieme la tradizione locale con quella irlandese, perciò sarà di scena il folkblues obliquo di ‘Rive no tocje’ (alle 20.30) di Fabrizio Citossi e del poeta decadente Franco Polentarutti, si passerà poi alle atmosfere balcaniche del ‘Blue Balkan Trio’ del maestro Claudio Cojaniz con Romano Todesco e Alessandro Mansutti. Alla Vecchia Pescheria, alle 18, è in programma la presentazione del magazine ‘LagunaMagazineFvg - Equinozio di primavera’. L’house organ’ dell'associazione Sapori United.

Progettare nelle Alpi

Venerd́ 17 marzo, alle 18, a Palazzo Morpurgo di Udine, verrà inaugurata la mostra della ‘Rassegna Architettura Arco Alpino’, con contestuale comunicazione dei vincitori del concorso: ‘AAA-Architetti Arco Alpino’. Dopo i saluti istituzionali, sarà il presidente dell’Ordine degli architetti del Fvg, Bernardino Pittino, a illustrare i contenuti della rassegna e del concorso.

‘Settimana del cervello’

Nella ‘Settimana del cervello’, la ricorrenza che ogni anno punta a sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto alla ricerca in campo neurologico, l'ufficio di progetto ‘Città Sane’ del Comune di Udine e l'associazione Alzheimer propongono un'interessante iniziativa per riflettere sul tema del decadimento cognitivo. Venerdì 17 marzo, dalle 16 alle 18, sala Ajace ospiterà la conferenza ‘La demenza si può predire, prevenire e quindi trattare’. L'evento, patrocinato da Confartigianato Persone, punta ad approfondire il tema della demenza, l'importanza di una diagnosi precoce e di un adeguato stile di vita, e le terapie disponibili. L'incontro sarà aperto dai saluti del sindaco di Udine, Furio Honsell, e della presidente dell'associazione Alzheimer di Udine, Mariangela Benedetti Esente. A seguire prenderanno la parola l'ematologo internista Roberto Colle, che parlerà di ‘Medicina interna e demenze’, e Vincenzo Marigliano, professore emerito di Medicina interna dell'Università La Sapienza di Roma. Chiuderanno la conferenza il dibattito e le conclusioni, in programma intorno alle 17.30. Per informazioni: associazione Alzheimer Udine onlus, via Armando Diaz 60 (tel. 0432 25555, alzheimer.udine@libero.it, www.alzheimerudine.it).

Salotto Musicale del Fvg

Giacinto. Ossia brani di Scelsi, per pianoforte e voci. Accompagnati da un’opera selezionata dell'artista aquileiese Luciano Martinis, editore e amico del musicista. Il prossimo appuntamento del Salotto Musicale del Fvg si presenta all’insegna di speciali intrecci artistici ed è in calendario venerdì 17 marzo, alle 21, sempre a Villa Aurora (in via Diaz 47) a Fagagna. Al pianoforte tornerà questa volta Agnese Toniutti, di ‘rientro’ dal successo della performance al TEDx Udine, dove ha interpretato, assieme al violoncellista Antonio Merici, la colonna sonora dell’evento, scritta da Filippo Franceschini. Venerdì al Salotto fagagnese ci sarà dunque una nuova occasione per vivere una proposta musicale insolita in un ambiente accogliente, per una ventina di persone al massimo, e concludere in bontà e bellezza con una tisana e qualche biscotto, conoscendo gli artisti di persona. I posti possono essere facilmente prenotati, come sempre, online (pulsante ‘prenota’), via mail salottomusicalepm@gmail.com o telefono 348.8027207 (Laura).

Visi(On)Air

Venerdì 17 marzo torna l’appuntamento con Visi(On)Air: sul palco del bar del Visionario alle 20.30 il malinconico candore di Benoit Pioulard. Il concerto è a ingresso libero. Visi(On)Air è organizzato dal C.E.C. in collaborazione con The Mechanical Tales e Hybrida. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie o la pagina Facebook.

Maravee

Venerdì 17 marzo, alle 18, al Castello di Colloredo di Monte Albano, nella sala convegni ala ovest appuntamento con Maravee per un viaggio per rivedere, tutto d’un fiato, le mostre e gli spettacoli che hanno animato l’edizione 2016. All’insegna del gioco, che attivando relazioni, collaborazioni, interazioni e contaminazioni, ha portato lo spettatore sulla scena dell’arte. Una scena catapultata nei video e nelle fotografie dove molti, di coloro che c’erano, si ritroveranno.

Jazz For Dinner da Elliot

Entra nel vivo della programmazione del 4° appuntamento (il 17 marzo) con Jazz For Dinner da Elliot, l'imperdibile concerto con uno dei talenti del Jazz Italiano! Francesca Bertazzo Hart, incredibile cantante e chitarrista fra le più importanti interpreti dello scat a livello europeo, ha al suo attivo importanti collaborazioni internazionali come Dave Stryker, Andy McKee, Billy Harper, Cameron Brown e molti altri. Affiancata da due virtuosi della sezione ritmica, Simone Serafini al contrabbasso ed Enzo Carpentieri alla batteria, proporranno un sofisticato "Tribute" a NatKingCole. I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria. Per info & prenotazioni 0432 751383 | booking@elliothotel.it |