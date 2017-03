Prisciano (FdI): "Va chiusa la 'moschea abusiva' di Tarcento'

TARCENTO – La ‘battaglia’ del consigliere comunale di Tarcento Riccardo Prisciano (FdI) contro quella che lui definisce ‘moschea abusiva’ è arrivata in Prefettura. Nei gironi scorsi, infatti, il consigliere ha riportato al viceprefetto vicario Gloria Allegretto le sue perplessità in merito al luogo di preghiera non autorizzato di via Dante, a Tarcento, nonché al numero di migranti presenti in paese, considerato eccessivo.

«Abbiamo concordato – precisa Prisciano al termino dell’incontro – sull'urgenza di chiudere la moschea abusiva di via Dante, nonché di ridurre in maniera esponenziale il numero dei profughi dal territorio tarcentino. Personalmente, ho sollevato anche forti dubbi sulla gestione dei profughi da parte di strutture ricettizie tarcentine. A tal proposito verrà indetto presto un tavolo tecnico».

Sulla questione della ‘moschea’, Prisciano, già in passato, si era fatto promotore di una raccolta firme per portare alla luce ciò che, a suo dire, rappresenta una violazione di legge, trattandosi ‘ufficialmente’ di un esercizio commerciale e non di un luogo di preghiera.