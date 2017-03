Carburanti: Vito, proroga incentivi gasolio e benzina

FVG - La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha deciso di prorogare per tre mesi, da 1 aprile al 30 giugno 2017, gli incentivi regionali per l'acquisto di benzina e gasolio per autotrazione, in scadenza alla fine del mese di marzo. La delibera è stata proposta dell'assessore all'Energia Sara Vito.



Al contributo previsto dalla legge 14 del 2010 ('Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione') continuerà ad aggiungersi un'integrazione decisa dall'Esecutivo. Complessivamente la riduzione del prezzo del carburante alla pompa sarà quindi di 14 centesimi sulla benzina e 9 centesimi sul gasolio per i comuni di 'Zona 2' (a contributo base) e di 21 centesimi sulla benzina e 14 centesimi sul gasolio nei comuni di 'Zona 1' (montani o parzialmente montani, individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati).



La proroga decisa dalla giunta lascia così invariata, per il secondo trimestre 2017, l'entità degli incentivi attualmente in vigore.