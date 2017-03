Saf dona un defibrillatore ai Vigili del Fuoco volontari di Rigolato

RIGOLATO - Un defibrillatore e un kit di imbrago sono stati donati dalla Saf ai Vigili del Fuoco volontari di Rigolato, a sostegno delle loro attività a favore della comunità. Il presidente della società Silvano Barbiero, con l’ad Alberto Toneatto, ha consegnato l’apparecchio a una delegazione formata da Andrea D’Odorico del comando provinciale di Udine, Flavio Cerea e, per il distaccamento di Rigolato, il caposquadra Andrea Dagaro con Omar Pellegrina, Elvis Puschiasis (dipendente Saf). L’apparecchio, un 'De cr plus' della Lifepack - marca di defibrillatori utilizzata da tutte le postazioni 118 della provincia di Udine -, è lo stesso in dotazione al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine.

Il distaccamento di Rigolato opera nel bacino territoriale della Carnia a favore della comunità della Val Degano; ora, disponendo di un Dae - grazie al sostegno della Saf, da sempre sensibile ai temi sociali -, potrà ancor meglio operare per il bene di tutta la popolazione, specialmente gli anziani, che nonostante i disagi di vivere in montagna continuano a fare da esempio per le nuove generazioni.

«Diamo volentieri una mano per sostenere il volontariato, che offre un contributo fondamentale alla popolazione», ha commentato Barbiero. Oltre al defibrillatore, strumento salvavita, la Saf ha dotato i volontari di Rigolato anche di un imbrago, attrezzatura indispensabile per garantire l’incolumità del personale, soprattutto durante i periodi invernali, quando si trovano a lavorare in situazione di pericolo di caduta a causa dei numerosi incendi di canne fumarie.