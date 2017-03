CASSACCO - Grave incidete nel pomeriggio di venerdì sulla statale 13 Pontebbana tra i comuni di Tricesimo e Cassacco. Due auto si sono scontrate, per cause ancora inc orso di accertamento.

A perdere la vita un uomo, classe 1934, Marcello Di Giusto, residente a Martinazzo di Cassacco. Sul psoto, per i rilievi, i carabinieri di Tricesimo, il personale del 118 e i Vigili del Fuoco.

Disagi al traffico a causa delle due vetture coinvolte nel sinistro rimaste sulla carreggiata.