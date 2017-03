Si schianta con lo scooter per evitare un cane: è grave

FIUMICELLO - Grave incidente nel pomeriggio di venerdì a Fiumicello, lungo la provinciale 68 'del Fossalon'. Un 61enne a bordo di uno scooter è rovinato sull'asfalto dopo aver tentato di evitare un cane che gli aveva tagliato la strada. Si tratta di un residente di Fiumicello, dipendente di Poste italiane.

L'uomo versa in condizioni critiche all'ospedale di Udine. Sul luogo dell'incidente è intervenuto l'elicottero del 118 insieme alla Polizia stradale per i rilievi e ai Vigili del Fuoco. Le condizioni del 61enne sono apparse subito gravi, a causa del forte colpo alla testa subito in seguito alla caduta, sbattendo contro un cordolo in cemento.