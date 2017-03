Cantieri in A4: previste chiusure di lunghezza variabile

FVG - Durante tutta la prossima settimana, numerosi saranno gli interventi di ripristino della pavimentazione. Da lunedì 20 a venerdì 24 marzo – in A4 tra Cessalto e San Giorgio di Nogaro in entrambe le direzioni, i cantieri di riasfaltatura richiederanno chiusure di lunghezza variabile della corsia di marcia in prossimità dei lavori, in più punti.

Gli orari

I lavori, in ogni caso, saranno effettuati solo in orario notturno. Proseguono anche gli interventi di manutenzione ordinaria, consistenti in ripristini di barriere incidentate, pulizia delle piazzole di sosta, recupero di rifiuti e lavaggio di cestini e cassonetti, pulizia delle reti di recinzione, manutenzione di piante e spazzolatura della banchina centrale e laterale e ripassi della segnaletica orizzontale. Alcuni di questi lavori richiederanno la chiusura delle corsie di marcia o sorpasso in prossimità delle operazioni, interventi che saranno eseguiti sia di giorno che di notte.