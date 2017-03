Oggi abbiamo selezionato 15 eventi per voi, eccoli (© )

UDINE – Mica male questo sabato! Guardate quanti sono gli eventi in programma oggi!

Presentazione di ‘Italiana, Interessante’

Sabato 18 marzo, a partire dalle 18, Lida Carew presenterà, alla Libreria Friuli di Udine, in via dei Rizzani 1, il libro fotografico ‘Italiana, Interessante’, pubblicato dall’associazione no-profit Lidia Dice, è un volume che racconta, come nelle fiabe, la storia di una tipica ragazza con sogni e speranze, che si trova ad affrontare le minacce relative all’identità. Una storia nata per motivare, incentivare e spingere a credere in sé stessi e realizzare le proprie capacità per arrivare al successo.

VisioKids

Nuovo appuntamento con VisioKids, ciclo di proiezioni per i più piccoli organizzato dal Visionario e dalla Mediateca Mario Quargnolo: sabato 18 marzo, alle 15, sullo schermo le avventure di ‘Ozzy – Cucciolo Coraggioso’. Per i più piccoli la proiezione sarà come sempre seguita da una sana e gustosa merenda al bar del Visionario, inclusa nel prezzo del biglietto (tariffa unica €5) e offerta da Coop Alleanza 3.0. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432/227798.

‘Settimana del cervello’

In occasione della ‘Settimana del cervello’, sabato 18 marzo alle 10 nella sala Corgnali della biblioteca civica Joppi, in Riva Bartolini, è in programma la tavola rotonda ‘Andamento lento-Ritmo e armonia per contrastare le demenze’. Nel corso dell'incontro interverranno Victoria Barbiani, insegnante del metodo Feldenkrais®, Olivia Silvestri, danzatrice e ideatrice del metodo Silvestri®, il neurologo Ferdinando Schiavo e il medico musicoterapeuta Luisa Simoncini. Per informazioni: associazione Alzheimer Udine onlus, via Armando Diaz 60 (tel. 0432 25555 – email alzheimer.udine@libero.it – www.alzheimerudine.it).

Calendidonna

Due nuovi appuntamenti con Calendidonna, rassegna promossa e coordinata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Udine con l'assessorato alle Pari Opportunità. Sabato 18 marzo alle 15.30 la Casa delle Donne inaugura la mostra ‘Matriarcas’, 45 matrioske in legno realizzate a mano che rappresentano le donne latino americane con vestiti tipici, a cura di Gruppo Informale Doule FVG e grazie all’Associazione ‘Le Donne Resistenti’, presenta Silvia Favaretto (Associazione Progetto 7LUNE). A Palazzo Toppo Wassermann alle 18.30 ‘Fil Rouge’, una ‘cena’ per entrare in punta di piedi nelle segrete stanze di cinque donne, con Caterina Bernardi, Angelica Bifano, Federica Di Cesare, Clara Mori, Miriam Russo, a cura del Collettivo l’Amalgama.

Teatro in friulano

Dopo il primo appuntamento con il teatro in friulano al Menossi è in programma, domenica 19 marzo alle 17.30, un pomeriggio a teatro allo Spazio Venezia in via Stuparich 3 (laterale di viale Venezia) realizzato a cura dell’associazione di volontariato Venezia, operante nei quartieri di Cormôr, San Giuseppe, San Rocco e San Nicolò. In scena la compagnia teatrale ‘Buine Blave’ di Mortegliano con ‘ Balis di Cjarte’, commedia friulana in due atti del commediografo e scrittore pordenonese Luciano Rocco per la regia di Roberto Ferro. La vicenda è ambientata nel secondo dopoguerra in un paesino ’ricco di miseria’, dove il protagonista della storia, in bilico tra saggezza e pazzia, propone la sua ricetta d’amore per salvare il mondo, in chiave comica.

‘Verso l'Equinozio di Primavera’

Il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme e il Club per l'Unesco di Udine organizzano sabato 18 Marzo, a partire dalle 19, la serata culturale-conviviale ‘Verso l'Equinozio di Primavera’ con l'artista Giovanni Toniatti Giacometti al ristorante ‘Nuovo Doge’ di Villa Manin di Passariano di Codroipo. Prenotazioni: tel: 0432.904829.

Familie Flöz al Giovanni da Udine

Se ancora non avete avuto modo di immergervi nel mondo sconclusionato e divertente di Familie Flöz ecco giunto finalmente il momento per un incontro ravvicinato con il loro magico universo, ricco di gag e poesia. Sarà infatti in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine sabato 18 marzo, con inizio alle 18, per la rassegna ‘Teatro Insieme’ dedicata tutta la famiglia, una delle più applaudite creazioni di questo strepitoso ensemble tedesco, Hotel Paradiso.

Dissonanze 2.0

Ritmi serrati, basso incalzante e un suono che difficilmente si accontenta di un solo vocabolario, per un gruppo capace di reinventarsi continuamente e sperimentare nuove soluzioni. In arrivo a Udine, i livornesi Appaloosa con il loro nuovo eclettico disco, mix di indie, psicadelia ed elettronica, BaB. Gli Appaloosa sono pronti a scatenare sabato 18 marzo, alle 21, al Teatro Palamostre di Udine (Sala Carmelo Bene) un’esibizione dal vivo scandita da ritmi pulsanti e da un sorprendete impatto scenico per la Stagione Tx2. Il costo del biglietto per il concerto è di 5 euro. Per informazioni info@casaupa.org.

MigrArt Festival Lignano

Sabato 18 al L.Hub Park ci sarà invece la festa multietnica ‘Meltin’ Pot’, una giornata imprevedibile in cui la sperimentazione artistica, culinaria e musicale la faranno da padrona. Un pomeriggio pieno di laboratori esperienziali seguito da una cena multietnica, il tutto condito dalle melodie dell’artista marocchino Mohamed Nassim e dalle poesie musicate dei Trastolons.

Ma non finisce qui: a Marano Laguanare ‘Playa Desnuda’ in concerto; a L’Alimentare di Udine ‘Mozzarella in diretta’; A Villa Manin va di scena ‘Nel giardino del doge Manin’; nuovo appuntamento anche con Tsu/Teatro Sosta Urbana; Il Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro riapre i battenti; infine, ma non in ultimo, la giornata avrà per protagonisti anche i giovani atleti di Unesco Cities Marathon Education.