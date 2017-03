Carta giovani: aperta la campagna tesseramenti 2017

UDINE - All'Informagiovani di Udine è aperta la campagna tesseramenti alla Carta Giovani 2017, la tessera che consente ai giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni non compiuti di accedere ad agevolazioni e sconti presso esercizi commerciali, centri sportivi, palestre, centri culturali sia in ambito nazionale che all’estero, partecipare a progetti nazionali ed europei e ottenere utili informazioni sulle opportunità per i giovani. Tra le agevolazioni di sicuro interesse per i giovani udinesi c’è anche l’ingresso a prezzo agevolato alle piscine comunali.

La tessera, ecco cos’è

La 'Carta Giovani' è la tessera che l'associazione CTS – Dipartimento Carta Giovani – European Youth Card rilascia a tutti i propri soci. La tessera può essere utilizzata in Italia e negli altri 41 Paesi europei, comunitari e non, attualmente aderenti alla Eyca – European youth card association – e viene rilasciata ai giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni non compiuti presso l’Informagiovani di viale Ungheria 39 (nuovo orario: lunedì 15 - 18, martedì 10 - 13 e 15 - 18, mercoledì 10 - 13, giovedì 15 - 18, venerdì 10 – 13). Tutte le convenzioni attivate sono visibili sul sito dedicato alla Carta Giovani Europea: www.eyca.org. La tessera, che scadrà il 31 dicembre 2017, è personale e nominativa e può essere richiesta a fronte di un versamento con bollettino postale di 10 euro intestato a "Associazione CTS" sul conto corrente numero 66811001. Successivamente ci si può recare all’Informagiovani portando con sé la ricevuta di pagamento, una fototessera e un documento d’identità.

Per info e chiarimenti: Informagiovani di Udine: tel. 0432-292329.