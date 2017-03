A Tavagnacco arriva la corazzata Brescia

TAVAGNACCO - Sfida dal grande fascino al Comunale di via Tolmezzo. Sabato 18 marzo alle 15 il Tavagnacco ospita il Brescia, seconda forza del Campionato, distante solo tre punti dalla capolista Fiorentina. Una partita mai banale quella tra le gialloblu e le leonesse, che sarà arbitrata William Villa di Rimini. In classifica, le due squadre, sono divise da 18 punti (42 a 24).

Il Tavagnacco scenderà in campo con la voglia di riscattare l’ultima giornata di Campionato, durante la quale ha rimediato una sconfitta per 2 a 1 sul campo di Cuneo. Per mister Amedeo Cassia la buona notizia di aver recuperato la colonna portante del centrocampo, Alessia Tuttino. Le friulane cercheranno di arrestare la corsa del Brescia, con l’obiettivo di far fronte alle tante assenze con una prova di carattere, contando sulla vena realizzativa del bomber Lana Clelland.

I confronti tra Tavagnacco e Brescia sono 15: per le friulane, negli scontri diretti, sei vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. All’andata le leonesse si imposero per 2 reti a 0 grazie alla doppietta di Sabatino, in un recupero infrasettimanale di Campionato.

La gara Tavagnacco-Brescia sarà trasmessa in diretta streaming sul sito web ufficiale del Brescia BCF TV.