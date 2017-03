Tentano di rubare vestiti al Città Fiera: due minorenni albanesi nei guai

MARTIGNACCO – Ancora un tentato furto al Centro commerciale ‘Città Fiera’. I carabinieri della stazione di Martignacco sono intervenuti in seguito a una chiamata al 112 identificando due minorenni albanesi che si erano resi protagonisti, poco prima, di un furto in due negozi di abbigliamento.

I due ragazzi sono stati denunciati in stato di libertà per un furto del valore di 52 euro. La merce è stata restituita ai proprietari dei punti vendita. L’ipotesi di reato di cui sono accusati i due minorenni è furto aggravato in concorso.

I due sono stati affidati dai carabinieri a un centro di formazione della provincia friulana.