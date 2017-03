Festa del papà: ecco quali eventi in programma!

UDINE - Ecco qui una selezione di eventi in programma per questa domenica.

‘Enoarmonie’

Un programma musicale estremamente popolare e nello stesso tempo di qualità per il quarto appuntamento di «Enoarmonie», che, domenica 19 marzo, alle 18, farà tappa all'Auditorium di Povoletto. La novità è essenzialmente «degustativa». Per la prima volta, infatti, sarà possibile assaggiare prodotti enologici provenienti da aree particolarmente vocate della nostra penisola, in questo caso la zona di Alba, in Piemonte.

Anà-Thema Teatro

Domenica 19 marzo (alle 20 e alle 21) si alza il Sipario sull’ultima proposta di Anà-Thema Teatro a Udine: una rassegna di teatro da camera presentato in esclusiva nelle stanze dell’Hotel Astoria Italia. Per due settimane lo storico e prestigioso albergo della Città diventerà il palcoscenico di ‘Inside Room’ e nelle sue stanze si alterneranno i monologhi dei personaggi, protagonisti di storie borderline, che mostreranno debolezze, perversioni e segreti degli esseri umani.

Lidia Dice

Domenica 19, durante il match di serie A2 di basket Apu Gsa Udine – Alma Trieste, ci sarà il debutto del corpo di ballo Black Swans, gruppo formato dalle ragazze dell’Associazione Lidia Dice.

Museo Etnografico

Domenica 19 marzo al Museo Etnografico, alle 15, si discuterà di «Cibo di carta, cibo di rete», il filo di genere che unisce ricette e saperi degli alimenti nei «cooking books», nei blog e nell’editoria di settore in Friuli. Sarà un'occasione di percorso fra le pagine che le donne usano per scrivere di alimentazione e tradizione/innovazione gastronomica, nel panorama di un'editoria che propone due vie di accesso: off-line tramite prodotti cartacei periodici e collane editoriali e on-line tramite siti, blog, e-book e applicazioni mobili. Scrivere e pubblicare il cibo collega le autrici a tutte le donne che, di generazione in generazione, si sono tramandate l'un l'altra la passione, la bellezza e il gusto della buona cucina. Ne parleranno Fabiana Romanutti, direttrice della rivista QBQuanto Basta Fvg, Valentina Cipriani, fotografa, autrice di Bontât e di libri di cucina, Giulia Godeassi, food blogger, autrice di Bontât e di libri di cucina, Theodora Hurustiati, personal chef. food writer e autrice di Bontât. Incontro a cura di Ale Santanera e di Fabiana Cerotto per Artura Factory.

‘Laguna Oltre’: tre giorni di eventi a Marano Lagunare

Il ritrovo è fissato sempre alla Vecchia Pescheria, alle 11, anche per domenica 19 marzo. In quell’occasione spazio al Raduno di Fiat 500, auto storiche e Vespa a cura Fiera di San Giuseppe di Percoto. Alla stessa ora, in via Sinodo, invece, ancora Street Food. Alle 15 e alle 17, sarà la volta di una dimostrazione e lotta con spade e lance a cura Gruppo storico ‘La Fortezza’ di Marano Lagunare. Inoltre l’entrata al museo archeologico della laguna prevedrà delle visite guidate gratuite.

Aprono le Grotta Nuova di Villanova

Si apre con un evento particolarmente atteso la stagione 2017 della Grotta Nuova di Villanova. Domenica 19 marzo si comincerà con un'escursione sul sentiero geologico, recentemente sistemato. Durante la giornata saranno proposti due appuntamenti: un insolito connubio tra suoni naturali sotterranei e la fisarmonica del virtuoso Paolo Forte. L’evento è organizzato e promosso dal Gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte di Villanova.

‘Nel giardino del doge Manin’

Antichi alberi da frutta, piante aromatiche bio, arredi da giardino vintage francesi, variopinti oggetti d’artigianato, sfiziosi grembiuloni da lavoro, piante rare slovene, attrezzi da giardino per ogni gusto. Per un weekend, sabato 18 e domenica 19 marzo, Villa Manin si trasformerà in un ‘luogo delle meraviglie’ per accogliere la VI edizione di ‘Nel giardino del doge Manin’, manifestazione dedicata al florovivaismo qualificato, all’arredo e all’oggettistica da giardino.

Mulino di Adegliacco

Dopo il grande successo dell'apertura del mulino di Adegliacco nel mese di febbraio, tornano domenica 19 marzo le speciali visite guidate all'antica struttura: tre saranno le visite guidate, alle 11, alle 14 e alle 15, in cui i curiosi di ogni età potranno addentrarsi nella storia e nella tradizione del territorio. Esplorando l’antico mulino – il cui edificio risale al XIV secolo – oggi sede dell’Immaginario Didattico, si potrà così scoprire la storia e il funzionamento di una struttura suggestiva che conserva ancora le macine e i macchinari originali utilizzati per la trasformazione dei cereali in farina.