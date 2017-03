Un'Udinese con gli attributi batte il Palermo

UDINE - Dura poco la speranza del Palermo di prendere un po' di respiro prima della sosta del campionato. Allo stadio Friuli i rosanero vanno in vantaggio con Sallai al 12' e tengono testa all'Udinese fino al termine del primo tempo, quando Thereau realizza il pareggio.

Nella ripresa, tra il 15' e il 35', i bianconeri dilagano con Zapata, De Paul e Jankto. Restano così sette i punti di distacco dalla salvezza per la squadra di Diego Lopez, mentre l'Udinese guadagna qualche punto su Torino e Chievo che la precedono in un campionato che per loro ha ormai ben poco da dire.

Esattamente come il Pescara, anche il Palermo poteva rappresentare un rischio per l’Udinese di Gigi Delneri, rischio connesso alle motivazioni nell’affrontare una squadra in cattive acque di classifica. Invece l’Udinese ha sfoderato una prestazione da applausi, soprattutto nel secondo tempo.