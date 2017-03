Cena anni '30 in compagnia degli attori del cinema

UDINE – Una cena (al ristorante Astoria Italia, di piazza XX Settembre, a Udine) che vi riporterà indietro nel tempo fino ai mitici anni ‘30! Tutti rigorosamente in costume, musica dal vivo giochi e... gli attori del cinema (di Ana-Thema Teatro) usciranno dal grande schermo per recitare i film più famosi. Sarà un viaggio al quale partecipare rigorosamente vestiti come di moda al tempo.

Come vestirsi

Per il tipico outfit da giorno devono essere privilegiate le gonne sotto il ginocchio che, strette in vita e larghe sulle gambe, si aprono in pieghe e pannelli...D’inverno, le spalle delle signore vengono adornate da immensi colli di pelliccia, accompagnati da cappelli dalla visiera ampia. Come tenuta dell’uomo anni ’30 è l'eleganza... abito intero di gusto e taglio inglese realizzato in tessuti più leggeri e, spesso, più vistosi.

Info e prenotazione: www.anathemateatro.com | 0432 1740499 | 345 3146797 | info@anathemateatro.com |