‘Playmusic’: aperte le iscrizioni ai laboratori musicali

UDINE - Prosegue anche nel 2017 ‘Playmusic’, il laboratorio musicale in forma ludica per avvicinare i bambini di età prescolare all’ascolto e all’orientamento sonoro nello spazio attraverso il movimento e il gioco. Gli incontri, condotti dall’insegnante Daniela Zilli, si svolgeranno per quattro settimane in due giornate a scelta (mercoledì o venerdì) a partire dal 22 marzo nella sala polifunzionale di via Joppi 72 a San Rocco.

A chi sono rivolti

I laboratori sono dedicati a bambine e bambini dai tre e i sei anni, suddivisi per gruppi omogenei di età. L’accesso potrà essere ampliato ai bambini che non hanno compiuto tre anni, purché nati nel 2014. Rimane a carico dei partecipanti la quota di 5 euro per ciascun incontro. La corporeità e il canto saranno ingredienti fondamentali per la scoperta delle vibrazioni sonore del percorso, che come un viaggio nel mondo incantato dei suoni, esplorerà anche i linguaggi del racconto e della filastrocca, passando per l’ascolto dell’ambiente circostante.

Sono disponibili 10 posti per i laboratori dedicati ai bambini di 3 e 4 anni (in programma alle 16.30) e 12 per quelli di 5 e 6 anni (alle 17.30). È obbligatoria la prenotazione, chiamando dalle 17 alle 19 il numero 338 9007555, fino a esaurimento dei posti disponibili.